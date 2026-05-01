В Баку пройдет турнир "Кубок Гейдара Алиева-2026" по боксу

В Баку стартует международный турнир по боксу среди юношей и девушек до 17 лет "Кубок Гейдара Алиева-2026".

Как сообщает İdman.Biz, соревнование начнется 2 мая в Бакинском центре бокса и соберет 185 спортсменов. Помимо сборной Азербайджана, участие примут команды Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы, а также нейтральные атлеты.

В рамках турнира победители будут определены в 23 весовых категориях: 14 у юношей и 9 у девушек. Финальные поединки запланированы на 7 мая.

Церемония открытия состоится в первый день соревнований в 15:00, после чего начнутся бои. Супервайзером турнира назначен представитель Украины Павел Василинчук, главным судьей будет Анар Бабанлы.