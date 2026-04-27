Субхан Мамедов: "Постараемся добиться еще большего числа побед"

Победитель Кубка мира по боксу Субхан Мамедов прокомментировал выступление сборной Азербайджана на турнире в Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, завоевавший золото в весовой категории до 50 кг, отметил, что команда намерена добиваться еще более успешных результатов.

"На первом в году Кубке мира мы хорошо выступили как в командном, так и в индивидуальном зачете. Сделаем все возможное для увеличения числа успешных результатов. Я выступал в весе до 50 кг и встретился с сильными соперниками. В целом мы завершили турнир с тремя золотыми и одной бронзовой медалью. Рад, что стал чемпионом Кубка мира. Благодарю руководство Федерации бокса Азербайджана и тренерский штаб", - цитирует Мамедова report.az.

Отметим, что помимо Мамедова, золотые медали также завоевали Саидджамшид Джафаров (75 кг) и Магомед Абдуллаев (+90 кг), а Наби Искендеров (70 кг) стал бронзовым призером турнира.