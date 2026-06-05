Энтони Джошуа допустил проведение третьего боя с Усиком

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа не исключил проведения трилогии с непобежденным бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком.

"Бой против Усика? Это зависит от него. Но, я думаю, это было бы потрясающе, если отнестись к этому с уважением. Это было бы просто дружеским соперничеством. Раньше между нами была настоящая вражда, а теперь — лишь дружеское соперничество", — приводит слова Джошуа İdman.Biz со ссылкой на журнал The Ring.

Напомним, Усик и Джошуа провели два боя в 2021 и в 2022 году, каждый из которых выиграл украинский боксер.