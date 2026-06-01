Азербайджанские боксеры проверят себя перед турниром в Китае

Мужская сборная Азербайджана по боксу отправилась на учебно-тренировочный сбор в Казахстан.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Ровшана Ходжаева продолжит подготовку в городе Шымкент.

В тренировочном процессе примут участие 13 боксеров. Сбор продлится до 12 июня.

Отмечается, что основной акцент в ходе подготовки будет сделан на технико-тактические занятия. Также в рамках сбора запланированы контрольные поединки.

Подготовка носит характер этапа подготовки к Кубку мира, который пройдет в Китае.