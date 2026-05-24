Появились кадры скандальной остановки боя Усик — Верхувен - ВИДЕО

В сети появилось видео спорного момента остановки титульного боя между Александром Усиком и Рико Верхувеном.

Как сообщает İdman.Biz, поединок прошел в Египте в ночь с 23 на 24 мая в рамках масштабного вечера бокса.

Украинский боксер победил техническим нокаутом в 11-м раунде и в третий раз защитил чемпионский пояс WBC.

Однако концовка боя вызвала серьезные споры среди болельщиков и экспертов.

Рефери остановил поединок всего за секунду до окончания 11-го раунда, после чего Верхувен и его команда выразили недовольство решением судьи.

Позже нидерландский боец заявил, что рассматривает возможность подачи официальной апелляции.

Напомним, Александр Усик остается непобежденным на профессиональном ринге.