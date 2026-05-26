26 Мая 2026
RU

Непобежденный боксер потребовал бой с Усиком

Бокс
Новости
26 Мая 2026 07:16
25
Непобежденный боксер потребовал бой с Усиком

Обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел выразил уверенность, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира Александра Усика должен стать именно он.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, 33-летний немецкий боксер напомнил о своем статусе обязательного претендента.

"Я претендент номер один и так долго ждал этого момента. Готов к следующему большому вызову. Он не может говорить о незамедлительном реванше. Сначала я", - заявил Кабайел.

Боксер также прокомментировал недавнее выступление Усика.

"После такого выступления Усик вернется и покажет себя с лучшей стороны. Думаю, он тоже недоволен своим выступлением", - отметил немец.

Кабайел подчеркнул, что полностью уверен в своих силах.

"Я выхожу на каждый бой с уверенностью, сосредоточен на себе и буду готов. Я родился готовым к бою. Давайте сделаем это", - сказал он.

На счету Агита Кабайела 27 побед в 27 боях, 19 из которых завершились нокаутом.

Александр Усик остается непобежденным чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рико Верхувен подал официальный протест после поражения Усику
24 Мая 12:45
Бокс

Рико Верхувен подал официальный протест после поражения Усику

Нидерландец остался недоволен остановкой титульного боя в Египте
Появились кадры скандальной остановки боя Усик — Верхувен
24 Мая 10:44
Бокс

Появились кадры скандальной остановки боя Усик — Верхувен - ВИДЕО

Команда нидерландца может подать апелляцию после спорного решения рефери

Верхувен потребовал реванш после поражения Усику
24 Мая 09:28
Бокс

Верхувен потребовал реванш после поражения Усику

Нидерландец намекнул на спорное решение в титульном бою

Усик нокаутировал Верхувена и защитил титул WBC
24 Мая 06:20
Бокс

Усик нокаутировал Верхувена и защитил титул WBC - ВИДЕО

На счету 39-летнего украинца теперь 25 побед в 25 поединках
Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Батуми
23 Мая 13:28
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Батуми

Команда отправит на соревнования шестерых спортсменов
В боксе появится ИИ-судья: World Boxing готовит революцию
23 Мая 11:09
Бокс

В боксе появится ИИ-судья: World Boxing готовит революцию

Искусственный интеллект начнет оценивать удары в олимпийском боксе

Самое читаемое

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову
23 Мая 11:49
Азербайджанский футбол

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

Ондер Озен высказался о аозможном назначении тренера "Карабаха"

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 14:51
Мировой футбол

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре также определится третий клуб, который покинет высший дивизион

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом
23 Мая 16:58
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды сыграют в 33-м туре Мисли Премьер-лиги