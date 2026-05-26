Непобежденный боксер потребовал бой с Усиком

Обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел выразил уверенность, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира Александра Усика должен стать именно он.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, 33-летний немецкий боксер напомнил о своем статусе обязательного претендента.

"Я претендент номер один и так долго ждал этого момента. Готов к следующему большому вызову. Он не может говорить о незамедлительном реванше. Сначала я", - заявил Кабайел.

Боксер также прокомментировал недавнее выступление Усика.

"После такого выступления Усик вернется и покажет себя с лучшей стороны. Думаю, он тоже недоволен своим выступлением", - отметил немец.

Кабайел подчеркнул, что полностью уверен в своих силах.

"Я выхожу на каждый бой с уверенностью, сосредоточен на себе и буду готов. Я родился готовым к бою. Давайте сделаем это", - сказал он.

На счету Агита Кабайела 27 побед в 27 боях, 19 из которых завершились нокаутом.

Александр Усик остается непобежденным чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO.