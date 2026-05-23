В боксе появится ИИ-судья: World Boxing готовит революцию

Федерация World Boxing планирует внедрить систему искусственного интеллекта для помощи судьям на турнирах.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на ежегодной конференции заявил вице-президент Федерации бокса Казахстана по международным вопросам Алимжан Акаев.

По его словам, в соревнованиях World Boxing искусственный интеллект будет использоваться как дополнительный инструмент для судейства.

Система сможет подсчитывать количество ударов, фиксировать точные попадания и анализировать силу ударов. Главная цель проекта - максимально сократить влияние человеческого фактора при оценке поединков.

Сообщается, что интеграция технологии в соревновательный процесс может состояться уже к концу нынешнего года или в начале следующего.

Кроме того, World Boxing рассматривает возвращение защитных шлемов в олимпийский бокс. Нововведение может вступить в силу также в конце года или в начале следующего сезона и направлено на улучшение защиты здоровья спортсменов.