В боксе появится ИИ-судья: World Boxing готовит революцию

23 Мая 2026 11:09
Федерация World Boxing планирует внедрить систему искусственного интеллекта для помощи судьям на турнирах.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на ежегодной конференции заявил вице-президент Федерации бокса Казахстана по международным вопросам Алимжан Акаев.

По его словам, в соревнованиях World Boxing искусственный интеллект будет использоваться как дополнительный инструмент для судейства.

Система сможет подсчитывать количество ударов, фиксировать точные попадания и анализировать силу ударов. Главная цель проекта - максимально сократить влияние человеческого фактора при оценке поединков.

Сообщается, что интеграция технологии в соревновательный процесс может состояться уже к концу нынешнего года или в начале следующего.

Кроме того, World Boxing рассматривает возвращение защитных шлемов в олимпийский бокс. Нововведение может вступить в силу также в конце года или в начале следующего сезона и направлено на улучшение защиты здоровья спортсменов.

