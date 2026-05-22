Усик и Верхувен провели битву взглядов перед титульным поединком

39-летний непобежденный обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик провел первую битву взглядов с экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном в преддверии боя, который состоится в эту субботу, 23 мая, в Египте на фоне пирамид Гизы. На кону противостояния будет стоять пояс WBC, сообщает İdman.Biz.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксеров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжелом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).