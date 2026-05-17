16-летняя дочь Тайсона Фьюри вышла замуж - ФОТО

Дочь двукратного чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри Венесуэла Фьюри вышла замуж в возрасте 16 лет.

Как сообщает İdman.Biz, избранником девушки стал 19-летний боксер-любитель Ноа Прайс.

Церемония бракосочетания прошла на острове Мэн, где законодательство разрешает вступать в брак с 16 лет при согласии родителей.

Особое внимание в социальных сетях привлек образ невесты. Венесуэла появилась на церемонии в белых тапочках Crocs.

Мать девушки Пэрис Фьюри прокомментировала свадьбу дочери в интервью Mirror.

"Венесуэла очень зрелая для своих лет. Она многого достигла за столь короткое время просто из-за того, какая она есть, и благодаря тому факту, что у нее есть шесть младших братьев и сестер, которых она помогала растить", - заявила Пэрис Фьюри.