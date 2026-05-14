Джейк Пол вызвал Канело после угрозы завершить карьеру

Американский боксер и блогер Джейк Пол заявил, что его следующим соперником может стать бывший абсолютный чемпион мира Сауль Альварес.

"Я против Канело. Официально. Это самый большой бой, который можно организовать в боксе. Канело сказал, что он на связи. Для него это 200 миллионов долларов", - заявил Пол.

Как сообщает İdman.Biz, слова американца прозвучали спустя несколько месяцев после тяжелого поражения от Энтони Джошуа, после которого Пол допускал, что может больше не выйти на ринг.

Ранее блогер-боксер рассказывал, что получил серьезную травму челюсти и ожидал нового медицинского обследования, которое должно было определить возможность продолжения карьеры. Тогда Пол признавался, что врачи не уверены в его возвращении в профессиональный бокс.

Несмотря на это, теперь американец уже говорит о потенциальном поединке с Канело, который может стать одним из самых кассовых событий в современном боксе.

Отметим, что Сауль Альварес последний бой провел в сентябре 2025 года, уступив Теренсу Кроуфорду решением судей. Ранее сообщалось, что следующим соперником мексиканца может стать француз Кристиан Мбилли.

На счету Канело 63 победы, три поражения и две ничьи. Джейк Пол одержал 12 побед при двух поражениях, причем декабрьский нокаут от Джошуа стал для него первым досрочным поражением в карьере.