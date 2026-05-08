Дана Уайт станет промоутером боя Фьюри - Джошуа

Президент UFC Дана Уайт заявил, что займется продвижением поединка между британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bloody Elbow, глава UFC подтвердил, что бой планируется провести осенью 2026 года.

"Это самый напряженный год в моей карьере. Буду много путешествовать. В этом году сосредоточен на Zuffa Boxing, на том, чтобы подписать контракты со всеми этими парнями и организовать отличные бои по правилам бокса. Мы заключили сделку со Sky в Великобритании. На Sky будут проходить отличные бои. Я также буду заниматься организацией боя Тайсона Фьюри и Эй Джея, стану его продвигать", - заявил Уайт.

Ранее поединок между Фьюри и Джошуа неоднократно обсуждался в боксерском мире, однако стороны долгое время не могли договориться о проведении боя.