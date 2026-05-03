Бенавидес нокаутировал Рамиреса и завоевал два титула - ВИДЕО

Бенавидес нокаутировал Рамиреса и завоевал два титула

3 Мая 2026 10:46
Бенавидес нокаутировал Рамиреса и завоевал два титула

Непобежденный действующий чемпион WBC в полутяжелом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес одержал досрочную победу над Хильберто Рамиресом и завоевал титулы WBA и WBO.

Как сообщает İdman.Biz, поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился нокаутом в шестом раунде. Уже в четвертом раунде Рамирес оказался в нокдауне после серии атак соперника. В шестом раунде ситуация повторилась, после чего бой был остановлен - мексиканец пожаловался на проблемы с глазом.

Таким образом, Бенавидес сохранил титул WBC в полутяжелом весе и добавил к нему пояса WBA и WBO в первом тяжелом дивизионе.

Отметим, что для Бенавидеса этот бой стал первым в категории до 200 фунтов. Победа позволила ему стать чемпионом мира сразу в трех весовых категориях.

