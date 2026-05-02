2 Мая 2026
В Баку состоялась церемония открытия "Кубка Гейдара Алиева-2026"

2 Мая 2026 17:48
18
В Баку состоялась церемония открытия "Кубка Гейдара Алиева-2026"

В Бакинском центре бокса состоялась церемония открытия международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2026" среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие началось с парада команд-участниц. После этого с приветственным словом выступил генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров, который подчеркнул, что проведение международных соревнований в нашей стране уже стало традицией, а также пожелал участникам удачи, а гостям - приятного пребывания в Баку.

Супервайзер турнира Павло Василинчук из Украины поблагодарил организационный комитет и выразил уверенность, что соревнование пройдет в напряженной борьбе. После исполнения Государственного гимна турнир был официально объявлен открытым.

В соревновании наряду со сборной Азербайджана участвуют команды Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы, а также команда нейтральных спортсменов.

Отметим, что в турнире выступают 185 боксеров. Победители будут определены в 14 весовых категориях у юношей и в 9 - у девушек. Финальные поединки "Кубка Гейдара Алиева-2026" состоятся 7 мая.

