27 Апреля 2026
Азербайджан установил медальный рекорд на Кубке мира по боксу

27 Апреля 2026 09:37
В бразильском городе Фос-ду-Игуасу завершился Кубок мира по боксу, который стал историческим для сборной Азербайджана. Национальная команда впервые выиграла на этом турнире сразу три золотые и одну бронзовую медаль, установив национальный рекорд.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 49 стран.

Одним из триумфаторов турнира стал Субхан Мамедов в весовой категории до 50 кг.

В финале азербайджанский боксер уверенно победил марокканца Иссама Бенсаяра единогласным решением судей — 5:0. Мамедов выиграл все три раунда и принес команде очередное золото.

Следом успех развил Магомед Абдуллаев в супертяжелом весе свыше 90 кг.

В решающем поединке он встретился с представителем Армении Давитом Чалояном и одержал победу раздельным решением судей — 3:2.

Эта победа принесла Азербайджану третью золотую медаль турнира, а национальный гимн в Бразилии прозвучал в третий раз.

Ранее победителем Кубка мира также стал Саиджамшид Джафаров, выступавший в категории до 75 кг.

Бронзовую награду в весе до 70 кг завоевал Наби Искендеров.

Таким образом, сборная Азербайджана добилась одного из самых ярких результатов последних лет на международной арене.

İdman.Biz
