13 азербайджанских боксеров выступят на Кубке наций мира

Сборная Азербайджана примет участие в Кубке наций мира по боксу среди спортсменов до 17 лет, который стартует 10 июня в сербском Врбасе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, на турнир отправились 13 спортсменов.

Под руководством главного тренера Вагифа Казымова, а также тренеров Теймура Мамедова и Орхана Джабиева на ринг выйдут Айдын Шахбазов, Гасрат Мамедов (оба - 46 кг), Нихат Мамедли (48 кг), Рустам Насибов (50 кг), Исмаил Насирзаде (52 кг), Эльджан Мусазаде (54 кг), Али Джамалзаде (57 кг), Али Абаслы (60 кг), Вакиль Гурбанов (63 кг), Гидаят Мамедов (70 кг), Юсиф Агакишиев (75 кг), Шукюр Алиев (80 кг) и Мехран Расулов (+80 кг).

Сегодня национальная команда отправилась в Сербию, а возвращение в Баку запланировано на 15 июня.

Руководителем делегации назначен генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Нагы Сафаров.

Финальные поединки турнира состоятся 14 июня. Азербайджан на соревнованиях также представит судья Фархад Рагманов.