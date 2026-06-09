Азербайджанский судья вошел в историю бокса

Азербайджанский международный судья по боксу Анар Бабанлы добился исторического достижения на международной арене.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана успешно прошел экзамен на эксперта среди судей World Boxing.

Испытания состоялись в столице Таиланда Бангкоке в рамках Олимпийского квалификационного кубка среди молодежи. В ходе турнира Бабанлы принял участие в теоретических и практических занятиях, после чего успешно сдал экзамен.

В World Boxing сообщили, что отныне азербайджанский специалист будет заниматься оценкой работы судей на международных соревнованиях.

Это первый подобный успех в истории азербайджанского бокса.

Отметим, что Анар Бабанлы работал судьей на Олимпийских играх "Токио-2020", а также на двух чемпионатах мира и более чем десяти чемпионатах Европы и Азии.