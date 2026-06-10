Анар Бабанлы: "Счастлив стать первым в истории азербайджанского бокса"

Азербайджанский судья в боксе Анар Бабанлы стал первым представителем страны, успешно сдавшим экспертный экзамен среди арбитров.

"Я очень счастлив достигнутому результату. Экзамен состоял из пяти этапов. Среди них были онлайн-тестирование и собеседование. Всемирная федерация бокса очень хотела видеть меня среди участников этого экзамена. От первого предложения я отказался, поскольку считал, что у меня недостаточно опыта. Однако второе предложение принял и добился этого успеха во время Олимпийского квалификационного кубка среди молодежи в Бангкоке", - заявил Бабанлы АЗЕРТАДЖ.

Рефери также оценил уровень судейства в азербайджанском боксе.

"У нас судейство находится на хорошем уровне. За короткое время около 14 арбитров получили международную категорию. Мы регулярно получаем назначения на престижные соревнования. Например, я обслуживал полуфинальные бои Олимпиады в Токио. Кроме того, наши судьи работали и на других Олимпийских играх", - отметил он.

Бабанлы рассказал и о своей главной профессиональной цели.

"Моя мечта - работать главным судьей на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе", - подчеркнул арбитр.

Отметим, что Анар Бабанлы работал на Олимпиаде "Токио-2020", а также обслуживал поединки на двух чемпионатах мира и более чем десяти чемпионатах Европы и Азии.