29 Апреля 2026
Российских и белорусских боксеров возвращают на международную арену

29 Апреля 2026 18:44
Российских и белорусских боксеров возвращают на международную арену

Международная федерация World Boxing (WB) утвердила новые критерии участия представителей России и Беларуси в международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz, организация представила детали механизма индивидуального нейтрального статуса (AIN), по которому спортсмены смогут получить допуск.

Новые правила распространяются не только на боксеров, но также на тренеров, персонал и официальных представителей двух стран.

Согласно решению, представители России и Беларуси смогут выступать на турнирах под эгидой WB, европейской структуры European Boxing, а также национальных федераций, входящих в организацию.

При этом участие будет возможно только в нейтральном статусе. Использование национального флага, гимна и официальной формы запрещено.

Для допуска всем кандидатам предстоит пройти расширенную процедуру проверки.

İdman.Biz
Новости по теме

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Ровшан Гусeйнов: "Магомeд Абдуллаeв наконец-то раскрыл свой вeсь свой потeнциал"- КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Апреля 18:05
Бокс

Ровшан Гусeйнов: "Магомeд Абдуллаeв наконец-то раскрыл свой вeсь свой потeнциал"- КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Лeгeндарный боксeр прокоммeнтировал историчeский успeх сборной Азeрбайджана на Кубкe мира в Бразилии
Субхан Мамедов: "Постараемся добиться еще большего числа побед"
27 Апреля 18:33
Бокс

Субхан Мамедов: "Постараемся добиться еще большего числа побед"

Боксер подвел итоги Кубка мира и оценил выступление сборной Азербайджана

Азербайджан установил медальный рекорд на Кубке мира по боксу
27 Апреля 09:37
Бокс

Азербайджан установил медальный рекорд на Кубке мира по боксу - ФОТО

Сборная добилась исторического результата на турнире в Бразилии.

Саиджамшид Джафаров взял "золото" Кубка мира - ОБНОВЛЕНО
26 Апреля 21:38
Бокс

Саиджамшид Джафаров взял "золото" Кубка мира - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В ночь на понедельник на финальный поединок также выйдут Субхан Мамедов (50 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+90 кг)
Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 Апреля 01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
27 Апреля 06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей