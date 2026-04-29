Российских и белорусских боксеров возвращают на международную арену

Международная федерация World Boxing (WB) утвердила новые критерии участия представителей России и Беларуси в международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz, организация представила детали механизма индивидуального нейтрального статуса (AIN), по которому спортсмены смогут получить допуск.

Новые правила распространяются не только на боксеров, но также на тренеров, персонал и официальных представителей двух стран.

Согласно решению, представители России и Беларуси смогут выступать на турнирах под эгидой WB, европейской структуры European Boxing, а также национальных федераций, входящих в организацию.

При этом участие будет возможно только в нейтральном статусе. Использование национального флага, гимна и официальной формы запрещено.

Для допуска всем кандидатам предстоит пройти расширенную процедуру проверки.