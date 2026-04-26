Три боксера Азербайджана вышли в финал Кубка мира - ФОТО

На Кубке мира по боксу в бразильском Фос-ду-Игуасу завершились полуфинальные поединки.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана успешно выступила на этой стадии - три боксера пробились в финал, еще один стал обладателем бронзовой медали.

В весовой категории до 50 кг Субхан Мамедов одержал победу над Анваржаном Ходжиевым (Кыргызстан) со счетом 4:1 и в финале встретится с Иссамом Бенсаяром (Марокко). В категории до 75 кг Саидджамшид Джафаров уверенно прошел Габриэля Куиди Ронтани (Италия) - 5:0 и в решающем бою сразится с Тауаном Силвой (Бразилия).

В супертяжелом весе Магомед Абдуллаев также вышел в финал, победив Омара Шиная (Норвегия) - 5:0. Его соперником в поединке за золото станет Давид Чалоян (Армения).

Наби Искендеров (70 кг) уступил в полуфинале Кайану Реису (Бразилия) и завершил турнир с бронзовой наградой.

Отметим, что финальные бои Кубка мира состоятся 26 апреля.