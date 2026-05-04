Азербайджанские боксеры продолжают борьбу за медали "Кубка Гейдара Алиева-2026"

4 Мая 2026 23:59
В Баку продолжается международный турнир по боксу среди юношей и девушек до 17 лет "Кубок Гейдара Алиева-2026".

Как сообщает İdman.Biz, в третий день соревнований, в которых участвуют представители 8 стран, состоялся 31 бой.

По итогам дня один представитель сборной Азербайджана вышел в финал, еще десять боксеров пробились в полуфинал.

Среди девушек в четвертьфинале в весовой категории до 57 кг Эмилия Бейдуллаева одержала победу над Фатимой Алиевой со счетом 3:2. В полуфинале до 48 кг Айдан Исмаиллы выиграла у Нургюль Оджаговой досрочно, а в категории до 63 кг Алсу Яфарова уступила грузинке Элене Карчава (2:3), тогда как Айнур Велизаде проиграла Анастасии Чокорая.

У юношей в четвертьфиналах были зафиксированы следующие результаты: в весе до 46 кг Хасрат Мамедов победил Гасана Махаррамова (5:0), Юсиф Гусейнов оказался сильнее Хейреддина Пашаева (4:1), а Сархан Ализаде выиграл у представителя Казахстана (3:2). В категории до 50 кг Вагиф Магомедали одержал досрочную победу, Расул Бабазаде выиграл у грузинского соперника (5:0), а Рустам Насибов победил боксера из Казахстана (4:1).

Также победы одержали Магомедали Истамов (57 кг), Али Джамалзаде, Векил Гурбанов (63 кг), Юсиф Агакишиев (75 кг), а Мехран Расулов (+80 кг) прошел в следующий этап.

Отметим, что в турнире участвуют 185 спортсменов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы, а также команда нейтральных атлетов. Финальные поединки "Кубка Гейдара Алиева-2026" состоятся 7 мая.

