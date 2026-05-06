Женская сборная Азербайджана по боксу выиграла медальный зачет "Кубка Гейдара Алиева-2026" - ФОТО

В Баку завершились соревнования среди девушек в рамках международного боксерского турнира "Кубок Гейдара Алиева-2026".

Как сообщает İdman.Biz, женская юношеская сборная Азербайджана (U-17) завоевала на турнире 17 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете.

Победительницами турнира в составе команды под руководством главного тренера Илькина Агаева стали Айсель Фараджова (46 кг), Айдан Исмаиллы (48 кг) и Сема Аббасова (66 кг).

Серебряные медали завоевали Егана Рагимова (48 кг), Фатима Мамедли (50 кг), Джамиля Мурадлы (57 кг) и Рамзия Мирзазаде (70 кг).

Бронзовыми призерами стали Назрин Абдуллазаде, Айсан Мириева (обе - 46 кг), Нургюль Оджагова (48 кг), Тунджа Муршудова, Сима Исмаилова (обе - 50 кг), Алсу Яфарова (52 кг), Нармин Абдуллазаде, Аян Новрузлу (обе - 54 кг), Эмилия Бейдуллаева (57 кг) и Айнур Велизаде (63 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с результатом 3 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых медалей. Второе место в командном зачете заняла Грузия, третьей стала команда нейтральных спортсменов.

В турнире принимают участие сборные Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдовы. Соревнования среди юношей завершатся завтра.