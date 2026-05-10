10 Мая 2026
RU

Британец Даниэль Дюбуа вернул титул чемпиона мира в супертяжелом весе

Бокс
Новости
10 Мая 2026 06:30
93
Британец Даниэль Дюбуа вернул титул чемпиона мира в супертяжелом весе

Британец Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Манчестере, он выиграл у соотечественника Фабио Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, сообщает İdman.Biz.

Дюбуа побывал в нокдауне после практически первого удара в стартовом раунде, а также в третьем. Но выиграл все остальные раунды, периодически сильно потрясая соперника. Уордли показывал чудеса мужества, выдерживая все атаки противника и иногда опасно отвечая, но во второй половине поединок превратился в избиение.

Напрашивалось решение секундантам снять Уордли с боя, также врач дважды осматривал его на предмет травм лица, но тот героически продолжал поединок. Пока в 11-м раунде судья все-таки не остановил бой, увидев, что Уордли с трудом держится на ногах.

Дюбуа снова стал чемпионом мира после того, как расстался с поясом Международной боксерской федерации (IBF), уступив в июле прошлого года украинцу Александру Усику нокаутом в 5-м раунде. Усик в ноябре отказался от пояса WBO и лишился звания абсолютного чемпиона мира. Дюбуа завоевал пояс IBF в сентябре 2024 года благодаря победе над соотечественником Энтони Джошуа нокаутом в 5-м раунде.

В активе 28-летнего Дюбуа теперь 23 победы (22 нокаутом) и 3 поражения.

31-летний Уордли потерпел 1-е поражение в карьере при 20 победах (19 нокаутом) и 1 ничьей. В прошлом поединке он завоевал пояс временного чемпиона мира WBO, выиграв у новозеландца Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде.

Титулами чемпиона мира по остальным престижным версиям в супертяжелом весе владеет Усик.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дана Уайт станет промоутером боя Фьюри - Джошуа
8 Мая 20:52
Бокс

Дана Уайт станет промоутером боя Фьюри - Джошуа

Глава UFC подтвердил планы по организации британского суперинкаута
Боксеры Азербайджана выиграли 45 медалей на Кубке Гейдара Алиева
7 Мая 17:54
Бокс

Боксеры Азербайджана выиграли 45 медалей на Кубке Гейдара Алиева - ФОТО

Сборная заняла первое место в командном зачете и завоевала 11 золотых наград

Женская сборная Азербайджана по боксу выиграла медальный зачет "Кубка Гейдара Алиева-2026"
6 Мая 20:30
Бокс

Женская сборная Азербайджана по боксу выиграла медальный зачет "Кубка Гейдара Алиева-2026" - ФОТО

Юные азербайджанские спортсменки завоевали 17 наград на международном турнире в Баку

Азербайджанские боксеры продолжают борьбу за медали
4 Мая 23:59
Бокс

Азербайджанские боксеры продолжают борьбу за медали

Финальные поединки состоятся уже 7 мая

Усик может провести бой с Бенавидесом в 2027 году
4 Мая 20:59
Бокс

Усик может провести бой с Бенавидесом в 2027 году

Саудовская Аравия планирует организовать громкий поединок

Азербайджанский боксер одержал победу над россиянином в Калининграде
3 Мая 14:35
Бокс

Азербайджанский боксер одержал победу над россиянином в Калининграде - ВИДЕО

Абдуллаев одержал победу в поединке сборных

Самое читаемое

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос
Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram
7 Мая 18:21
Мировой футбол

Роналду и Месси потеряли миллионы подписчиков в Instagram - ФОТО

Массовая чистка ботов ударила по аккаунтам самых популярных спортсменов

"Бавария" присмотрела младшего брата Хвичи после вылета от "ПСЖ"
7 Мая 14:57
Мировой футбол

"Бавария" присмотрела младшего брата Хвичи после вылета от "ПСЖ"

Торнике Кварацхелия уже попал в заявку тбилисского "Динамо" и встретится с руководством мюнхенцев

В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"
7 Мая 11:22
Мировой футбол

В "Баварии" недовольны судейством в матче с "ПСЖ"

В клубе считают, что ряд решений арбитра повлиял на исход полуфинала