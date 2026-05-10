Британец Даниэль Дюбуа вернул титул чемпиона мира в супертяжелом весе

Британец Даниэль Дюбуа завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Манчестере, он выиграл у соотечественника Фабио Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, сообщает İdman.Biz.

Дюбуа побывал в нокдауне после практически первого удара в стартовом раунде, а также в третьем. Но выиграл все остальные раунды, периодически сильно потрясая соперника. Уордли показывал чудеса мужества, выдерживая все атаки противника и иногда опасно отвечая, но во второй половине поединок превратился в избиение.

Напрашивалось решение секундантам снять Уордли с боя, также врач дважды осматривал его на предмет травм лица, но тот героически продолжал поединок. Пока в 11-м раунде судья все-таки не остановил бой, увидев, что Уордли с трудом держится на ногах.

Дюбуа снова стал чемпионом мира после того, как расстался с поясом Международной боксерской федерации (IBF), уступив в июле прошлого года украинцу Александру Усику нокаутом в 5-м раунде. Усик в ноябре отказался от пояса WBO и лишился звания абсолютного чемпиона мира. Дюбуа завоевал пояс IBF в сентябре 2024 года благодаря победе над соотечественником Энтони Джошуа нокаутом в 5-м раунде.

В активе 28-летнего Дюбуа теперь 23 победы (22 нокаутом) и 3 поражения.

31-летний Уордли потерпел 1-е поражение в карьере при 20 победах (19 нокаутом) и 1 ничьей. В прошлом поединке он завоевал пояс временного чемпиона мира WBO, выиграв у новозеландца Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде.

Титулами чемпиона мира по остальным престижным версиям в супертяжелом весе владеет Усик.