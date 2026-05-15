Как будет развиваться олимпийский бокс? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

15 Мая 2026 14:29
Бокс официально сохранен в программе Летних Игр-2028, однако Лос-Анджелес станет точкой полного перезапуска олимпийской системы управления этим видом спорта. Главная перемена заключается в том, что впервые квалификацию и сам главный турнир четырехлетия будет проводить не Международная ассоциация бокса (IBA), а новая федерация — World Boxing. Именно вокруг нее теперь строится вся архитектура отбора.

Как передает İdman.Biz, после многолетнего конфликта между МОК и IBA, первый окончательно отказался от сотрудничества с прежней структурой. Весной 2025 года он признал World Boxing временно аккредитованной международной федерацией, а затем вернул бокс в программу Олимпиады-2028.

Это означает сразу несколько последствий: олимпийский отбор больше не контролируется IBA; допуск к Играм напрямую зависит от членства национальной федерации в World Boxing; квалификация будет выстроена по новой модели, ближе к системам в других олимпийских видов спорта. Фактически, Игры-2028 станут первой Олимпиадой "после IBA".

Уже известно, что отбор будет состоять из трех мировых квалификационных турниров и пяти континентальных первенств. Это крупнейшее изменение квалификации в боксе за последние десятилетия. Если раньше система была завязана на турнирах под эгидой IBA и сложную сеть лицензий, то теперь акцент делается на глобальные отборочные старты, региональное представительство, а также прозрачность и управляемость процесса со стороны МОК и World Boxing.

В данный момент полное распределение лицензий по соревнованиям только публикуется, но уже ясно, что и мужчины, и женщины будут иметь полное равенство в борьбе за квоты. Система станет более централизованной, причем, ключевым пунктом является то, что на Олимпиаду смогут попасть только спортсмены, чьи национальные федерации входят в World Boxing к моменту начала квалификации. В мае прошлого года в организацию вступил и Азербайджан.

Надо отметить и то, что впервые в Лос-Анджелесе в боксе будет применено гендерное равенство. На Играх мужчины и женщины будут соревноваться в семи весовых категориях, каждая сторона получит по 124 квоты, а общее число участников составит 248 боксеров. Для сравнения, в Париже-2024 у женский турнир имел меньше категорий.

Что изменится для ведущих боксерских держав в предстоящей квалификации? В первую очередь, усилится значение континентальных турниров. Для стран Азии, Европы и Америки региональные чемпионаты станут критически важными. Возрастет и цена каждого старта, учитывая три мировых квалификационных состязания.

В ближайшие месяцы World Boxing опубликует календарь отборочных турниров, схему распределения лицензий, систему рейтингов и посева, правила допуска спортсменов и требования к национальным федерациям. Но уже сейчас можно сделать главный вывод: Олимийский бокс входит в новую эпоху — с новым руководством, новой системой отбора и новой картой мирового спорта. Лос-Анджелес-2028 станет проверкой того, сумеет ли World Boxing окончательно заменить IBA и вернуть олимпийскому боксу устойчивость после многолетнего кризиса.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
