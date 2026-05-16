Немецкий боксер уложил соперника первым же ударом - ВИДЕО

16 Мая 2026 17:48
Немецкий профессиональный боксер Виктор Юрк одержал самую быструю победу в своей карьере.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке на SAP-Arena в Мангейме он нокаутировал колумбийца Эдвина Кастильо первым же ударом.

Непобежденный немец сразу после начала боя нанес левый боковой, после которого соперник оказался на полу. Поединок продлился всего несколько секунд.

Таким образом, рекорд Юрка на профессиональном ринге достиг 14 побед в 14 боях. 12 из них он одержал нокаутом.

На счету Кастильо 13 побед и три поражения.

