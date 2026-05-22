23 Мая 2026
22 Мая 2026 22:44
Усик и Верхувен провели финальную битву взглядов у пирамид Гизы

Непобежденный украинский боксер Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верхувен провели финальную битву взглядов перед титульным поединком в Египте.

Как сообщает İdman.Biz, церемония состоялась в Большом египетском музее на фоне знаменитых пирамид Гизы.

Бой между Усиком и Верхувеном пройдет 23 мая. На кону противостояния будет стоять пояс WBC.
39-летний Александр Усик является обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе. В профессиональной карьере украинец одержал 24 победы, 15 из которых - нокаутом, и пока не потерпел ни одного поражения.

Рико Верхувен считается одним из величайших кикбоксеров в истории. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжелом весе более 11 лет и одержал 26 побед подряд в статусе чемпиона организации.

İdman.Biz
