АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Последний тур Английской премьер-лиги обещает сразу несколько серьезных развязок.

Как передает İdman.Biz, чемпионский вопрос уже закрыт: "Арсенал" стал победителем сезона, а "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.

Однако именно итоговое место команды Унаи Эмери определит, сколько английских клубов в итоге сыграют в главном еврокубке. Если "Вилла" останется на четвертом месте, то отправится в Лигу чемпионов через АПЛ, а дополнительную пятую путевку, которую UEFA выделила Англии, получит идущий пятым "Ливерпуль".

Если же бирмингемцы финишируют на пятом месте, то отправятся в главный еврокубок как победитель Лиги Европы. Напомним, что на днях "Астон Вилла" обыграла в финале "Фрайбург" со счетом 3:0. В таком случае дополнительная путевка в Лигу чемпионов достанется шестой команде чемпионата - "Борнмуту" или "Брайтону".

Еще одна серьезная интрига связана с борьбой за выживание. Перед последним туром "Тоттенхэм" занимает 17-е место с 38 очками, а "Вест Хэм" идет 18-м с 36 баллами. Один из двух лондонских клубов покинет элиту. “Бернли” и “Вулверхэмптон” досрочно потеряли шансы на место в АПЛ.

"Манчестер Сити" - "Астон Вилла"

Центральный матч тура пройдет на "Этихаде", где "Манчестер Сити" примет "Астон Виллу". Для хозяев сезон в чемпионате уже фактически завершен с точки зрения борьбы за титул, но для команды Унаи Эмери эта игра имеет большое значение.

"Вилле" достаточно не проиграть, чтобы сохранить четвертое место. В случае поражения бирмингемцы будут ждать результата матча "Ливерпуль" - "Брентфорд". Если мерсисайдцы победят, они сравняются с "Астон Виллой" по очкам и обойдут ее за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Именно тогда Англия может получить шесть представителей в Лиге чемпионов.

Добавим, что это будет последний матч Пепа Гвардиолы в качестве наставника "Манчестер Сити", а значит, "горожане" сделают все возможное, чтобы с почестями проводить своего тренера.

"Тоттенхэм" - "Эвертон"

Для "Тоттенхэма" последний тур превращается в матч за сохранение места в Премьер-лиге. "Шпорам" достаточно не проиграть "Эвертону", чтобы остаться в элите. Даже если "Тоттенхэм" сыграет вничью, а "Вест Хэм" победит "Лидс", команды сравняются по очкам, но по первому дополнительному показателю - разнице забитых и пропущенных мячей - преимущество останется за "Тоттенхэмом".

"Вест Хэм" дома сыграет с "Лидсом". Лондонцам необходимо только побеждать и одновременно надеяться на поражение "Тоттенхэма" от "Эвертона". Любой другой сценарий отправит "Вест Хэм" в Чемпионшип.

Расписание 38-го тура АПЛ (все матчи начнутся в 19:00)

24 мая

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"

"Бернли" - "Вулверхэмптон"

"Кристал Пэлас" - "Арсенал"

"Фулхэм" - "Ньюкасл"

"Ливерпуль" - "Брентфорд"

"Манчестер Сити" - "Астон Вилла"

"Ноттингем Форест" - "Борнмут"

"Сандерленд" - "Челси"

"Тоттенхэм" - "Эвертон"

"Вест Хэм" - "Лидс"

Турнирная таблица АПЛ перед 38-м туром

1. "Арсенал" - 82

2. "Манчестер Сити" - 78

3. "Манчестер Юнайтед" - 68

4. "Астон Вилла" - 62

5. "Ливерпуль" - 59

6. "Борнмут" - 56

7. "Брайтон" - 53

8. "Челси" - 52

9. "Брентфорд" - 52

10. "Сандерленд" - 51

11. "Ньюкасл" - 49

12. "Эвертон" - 49

13. "Фулхэм" - 49

14. "Лидс" - 47

15. "Кристал Пэлас" - 45

16. "Ноттингем Форест" - 43

17. "Тоттенхэм" - 38

18. "Вест Хэм" - 36

19. "Бернли" - 21

20. "Вулверхэмптон" - 19