Чешский клуб создаст команду из собственных болельщиков

Чешский футбольный клуб "Богемианс" объявил о создании новой команды под названием "Богемианс-С".

Как сообщает İdman.Biz, коллектив будет выступать в девятом дивизионе чемпионата Чехии и полностью состоять из болельщиков клуба.

Попасть в состав смогут фанаты, прошедшие специальный отбор.

В клубе подчеркнули, что главной целью проекта не является спортивный результат. Основной акцент сделан на атмосфере, вовлеченности болельщиков и возможности для фанатов почувствовать себя полноценной частью клуба уже не на трибунах, а непосредственно на поле.

Проект уже вызвал активное обсуждение в чешском футбольном сообществе и соцсетях. Многие болельщики называют идею одной из самых необычных инициатив последних лет в европейском футболе.