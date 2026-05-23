"Арсенал" нацелился на 22-летнего полузащитника "Борнмута"

23 Мая 2026 09:49
Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале".

Как сообщает İdman.Biz, чемпион Англии серьезно рассматривает возможность трансфера 22-летнего футболиста.

Интерес к игроку проявляют и другие ведущие английские клубы.

По информации источника, "Борнмут" требует за Алекса Скотта около 60 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 39 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро. Действующий контракт Скотта с "Борнмутом" рассчитан до 2028 года.

