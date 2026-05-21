Ламин Ямаль появился с новой девушкой на ужине "Барселоны" - ВИДЕО

Вингер футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль оказался в центре внимания из-за личной жизни.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний футболист пришел на сезонный командный ужин каталонского клуба вместе с блогером Инес Гарсией, которую испанские СМИ называют его новой девушкой.

Мероприятие было организовано по случаю побед "Барселоны" в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

Ямаль и 21-летняя Гарсия появились на ужине в черных нарядах. Видео с их участием быстро распространилось в социальных сетях, однако сам футболист пока не комментировал отношения.

Отметим, что ранее Ямаль встречался с аргентинской певицей Ники Николь. Об их расставании стало известно в ноябре 2025 года.