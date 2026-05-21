Гурбан Гурбанов попал в список кандидатов "Бешикташа"

21 Мая 2026 11:26
Гурбан Гурбанов попал в список кандидатов "Бешикташа"

Футбольный клуб "Бешикташ" продолжает поиски нового главного тренера после ухода Сергена Ялчина.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, руководство стамбульского клуба рассматривает несколько кандидатур на этот пост.

По информации источника, "Бешикташ" уже вышел на контакт с бразильским специалистом Филипе Луисом. Отмечается, что он положительно относится к возможной работе в Турции.

В список кандидатов также входят Дино Топпмеллер, Ангелос Постекоглу, Рэзван Луческу и Оливер Гласнер.

Среди тренеров, чьи имена связывают с "Бешикташем", также упоминается главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов. Подчеркивается, что азербайджанский специалист находится в поле зрения турецкого клуба.

Президент "Бешикташа" Сердал Адалы не хочет ошибиться с выбором нового главного тренера, поэтому клуб внимательно изучает иностранных кандидатов.

Отметим, что несколько дней назад "Бешикташ" расстался с главным тренером Сергеном Ялчином.

