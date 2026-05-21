21 Мая 2026
Джейдон Санчо установил уникальный еврокубковый рекорд

21 Мая 2026 13:11
"Астон Вилла" разгромила "Фрайбург" со счетом 3:0 в финале Лиги Европы сезона-2025/2026, а английский вингер Джейдон Санчо установил уникальное достижение в футбольных еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz, Санчо стал первым футболистом в истории, который три сезона подряд выходил в финалы трех разных еврокубков с тремя разными клубами.

В сезоне-2023/2024 англичанин дошел до финала Лиги чемпионов вместе с дортмундской "Боруссией", где немецкий клуб уступил "Реалу" - 0:2.

Год спустя Санчо уже в составе "Челси" выиграл Лигу конференций, победив "Бетис" со счетом 4:1. В том финале английский футболист отметился забитым мячом.

Теперь вингер завоевал Лигу Европы вместе с "Астон Виллой", которая в финале уверенно обыграла "Фрайбург" - 3:0.

Примечательно, что все три финала Санчо провел в статусе арендованного игрока, тогда как права на футболиста по-прежнему принадлежат "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 39 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

