Роберто Манчини готов вернуться в сборную Италии

Итальянский специалист Роберто Манчини хочет вновь возглавить сборную Италии.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал инсайдер Николо Скира. По его информации, 61-летний тренер готов согласиться на зарплату в размере 2 миллионов евро в год ради возвращения в национальную команду.

Окончательное решение по кандидатуре нового главного тренера должен принять будущий президент Федерации футбола Италии.

Среди других претендентов на пост наставника сборной также называются Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы-2020.

Последним местом работы итальянского специалиста была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре прошлого года.