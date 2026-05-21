Эльвин Ализаде восстановился после травмы перед Евро мини-футболу

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Эльвин Ализаде восстановился после травмы перед чемпионатом Европы, который пройдет в Братиславе.
Главный тренер национальной команды Эльшад Гулиев заявил, что полузащитник только недавно залечил повреждение.
"В составе больше нет травмированных игроков. Если приведем Эльвина в форму, планируем задействовать его на этом турнире. Окончательный состав команды будет полностью объявлен примерно через два дня", - сказал Гулиев в комментарии report.az.
Специалист также рассказал о целях сборной Азербайджана на чемпионате Европы.
"В первую очередь наша цель - выйти из группы. После этого будем играть за чемпионство", - отметил он.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 27 мая по 4 июня. Сборная Азербайджана выступит в группе F вместе с командами Италии, Франции и Австрии.