Эльвин Ализаде восстановился после травмы перед Евро мини-футболу

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Эльвин Ализаде восстановился после травмы перед чемпионатом Европы, который пройдет в Братиславе.

Главный тренер национальной команды Эльшад Гулиев заявил, что полузащитник только недавно залечил повреждение.

"В составе больше нет травмированных игроков. Если приведем Эльвина в форму, планируем задействовать его на этом турнире. Окончательный состав команды будет полностью объявлен примерно через два дня", - сказал Гулиев в комментарии report.az.

Специалист также рассказал о целях сборной Азербайджана на чемпионате Европы.

"В первую очередь наша цель - выйти из группы. После этого будем играть за чемпионство", - отметил он.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 27 мая по 4 июня. Сборная Азербайджана выступит в группе F вместе с командами Италии, Франции и Австрии.