Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира-2026 - ФОТО

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определился с составом команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий специалист включил в заявку 26 футболистов. Главной неожиданностью стало возвращение Мануэля Нойера, который вновь получил вызов в сборную после двухлетнего перерыва.

Ожидается, что 40-летний голкипер станет основным вратарем Германии на турнире. Таким образом, Нойер окажется единственным футболистом из чемпионского состава ЧМ-2014, который отправится на мировое первенство в составе сборной Германии.

Вратари: Оливер Бауманн, Мануэль Нойер, Александер Нюбель.

Защитники: Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Паскаль Гросс, Йозуа Киммих, Феликс Нмеча, Александер Павлович, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Анджело Штиллер, Джонатан Та, Малик Тиав.

Полузащитники и нападающие: Надим Амири, Максимилиан Байер, Леон Горецка, Кай Хавертц, Леннарт Карл, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Дениз Ундав, Флориан Вирц, Ник Вольтемаде.

Вне заявки остались Марк-Андре тер Штеген, Роберт Андрих, Ноа Атуболу, Ян Аурель Биссек, Никлас Фюллькруг, Карим Адейеми и Кевин Шаде.