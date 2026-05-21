В Китае из-за договорных матчей 17 человек пожизненно отстранили от футбола

21 Мая 2026 23:40
Китайская футбольная ассоциация (КФА) приняла решение о пожизненном отстранении 17 человек от любой деятельности, связанной с футболом, за факты подкупа и целенаправленного манипулирования итогами матчей.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает газета South China Morning Post.

Помимо этого, дисквалификации на различные сроки до пяти лет были назначены еще 48 лицам.

Отметим, что в сентябре 2024 года КФА уже объявляла о пожизненном отстранении 43 человек от футбольной деятельности за участие в азартных играх и организацию договорных матчей.

