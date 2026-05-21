21 Мая 2026
RU

Сборная Узбекистана будет тренироваться на базе "Атланты" во время ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2026 20:12
28
Сборная Узбекистана будет тренироваться на базе "Атланты" во время ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Узбекистана и "Атланта Юнайтед" в соцсетях объявили, что сборная Узбекистана будет тренироваться на базе американского клуба на протяжении всего чемпионата мира 2026 года. База будет в распоряжении национальной команды с 10 июня, сообщает İdman.Biz.

"Добро пожаловать, Узбекистан", — написано в сообщении "Атланты".

На мировом первенстве узбекистанская национальная команда сыграет в группе K со сборными Колумбии (18 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня и продлится до 19 июля. Его примут три страны: США, Канада и Мексика. Действующим чемпионом мира является Аргентина.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Морган Роджерс признан игроком сезона в Лиге Европы
21:32
Мировой футбол

Морган Роджерс признан игроком сезона в Лиге Европы

В финальном матче с "Фрайбургом" полузащитник забил гол и сделал ассист
Сегодня определится чемпион Саудовской Про-лиги
18:46
Мировой футбол

Сегодня определится чемпион Саудовской Про-лиги

Команда Криштиану Роналду имеет решающее преимущество перед последним туром

Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира-2026
17:01
Мировой футбол

Сборная Германии объявила состав на чемпионат мира-2026 - ФОТО

Мануэль Нойер вернулся в национальную команду спустя два года

Эльвин Ализаде восстановился после травмы перед Евро мини-футболу
16:37
Мировой футбол

Эльвин Ализаде восстановился после травмы перед Евро мини-футболу

В составе сборной Азербайджана больше нет травмированных игроков

16-летнего чемпиона "Арсенала" встретили овациями в школе
16:08
Мировой футбол

16-летнего чемпиона "Арсенала" встретили овациями в школе - ВИДЕО

После победы в АПЛ Макс Даумен стал героем своей школы

Яго Аспас останется в "Сельте" до 2030 года
15:26
Мировой футбол

Яго Аспас останется в "Сельте" до 2030 года

Легендарный форвард после завершения карьеры получит должность в клубе

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену