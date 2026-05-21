Представлена команда сезона Лиги Европы

Пресс-служба Лиги Европы на странице в социальной сети X опубликовала символическую команду сезона соревнования.
Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла").
Защитники: Виктор Гомес ("Брага"), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Морато ("Ноттингем Форест"), Оскар Мингеса ("Сельта").
Полузащитники: Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Максимилиан Эггештайн ("Фрайбург"), Морган Роджерс ("Астон Вилла").
Нападающие: Антони ("Бетис"), Эмилиано Буэндия ("Астон Вилла"), Игор Жезус ("Ноттингем Форест").
В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы "Астон Вилла" встречалась с "Фрайбургом". Английский клуб разгромил немецкую команду со счетом 3:0.