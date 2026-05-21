21 Мая 2026 23:58
"Аль-Наср" разгромил "Дамак" и стал чемпионом Саудовской Аравии

Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались "Аль-Наср" и "Дамак". Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте счет открыл нападающий "Аль-Насра" Садио Мане. В начале второго тайма вингер Кингсли Коман укрепил преимущество хозяев. На 58-й минуте полузащитник "Дамака" Морлайе Силла забил гол с пенальти. На 63-й минуте форвард Криштиану Роналду забил третий мяч хозяев. На 81-й минуте Роналду оформил дубль.

После 34 туров чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился "Аль-Хиляль", заработавший 84 очка. "Дамак" набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке.

