ПФЛ Азербайджана принята во Всемирную ассоциацию лиг - ВИДЕО

25 Мая 2026 12:09
ПФЛ Азербайджана принята во Всемирную ассоциацию лиг

Профессиональная футбольная лига Азербайджана стала членом Всемирной ассоциации лиг (World Leagues Association).

Как сообщает İdman.Biz, решение о принятии ПФЛ было официально подтверждено после онлайн-встречи президента организации Эльхана Самедова и генерального секретаря Всемирной ассоциации лиг Жерома Перлемутера.

Перлемутер приветствовал вступление азербайджанской лиги в международную структуру и отметил прогресс ПФЛ в развитии профессионального футбола.

"Мы рады приветствовать Профессиональную футбольную лигу Азербайджана в Всемирной ассоциации лиг. ПФЛ демонстрирует серьезную приверженность развитию профессионального футбола через управление, организацию лиг и долгосрочное планирование. Мы рассчитываем на сотрудничество и поддержку развития ПФЛ посредством международного взаимодействия и обмена опытом", - заявил Перлемутер.

Президент ПФЛ Эльхан Самедов назвал вступление важным этапом для азербайджанского футбола.

"Присоединение к Всемирной ассоциации лиг - важный этап для профессионального футбола Азербайджана. В последние годы мы сосредоточились на укреплении профессиональной структуры клубов и лиги, улучшении организации соревнований и повышении зрелищности. Членство в ассоциации позволит нам сотрудничать с ведущими лигами мира, обмениваться опытом и участвовать в обсуждении будущего профессионального футбола", - отметил Самедов.

Отметим, что среди стран бывшего СССР членами организации ранее стали только Украина, Узбекистан и Латвия.

Во Всемирную ассоциацию лиг входят около 50 профессиональных лиг и более 1100 клубов по всему миру. Среди участников - английская Премьер-лига, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1 и другие ведущие чемпионаты Европы.

На официальном сайте организации также подчеркивается, что ПФЛ Азербайджана за последние годы модернизировала национальный футбол благодаря реформам в сфере лицензирования клубов, инфраструктуры, телевещания, коммерческого развития и работы с болельщиками.

Кроме того, сообщается, что в ноябре в Праге пройдет Генеральная ассамблея Всемирной ассоциации лиг и очередные выборы организации. Президент ПФЛ Эльхан Самедов получил приглашение на мероприятие.

