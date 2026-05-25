"Сабах" стал чемпионом еще одной лиги - ФОТО

В Азербайджане завершился сезон в Лиге дублеров.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном, 27-м туре определился чемпион турнира.

Лидер чемпионата "Сабах-2" уверенно обыграл "Араз-Нахчыван-2" со счетом 4:0 и завоевал золотые медали.

Благодаря этой победе команда набрала 59 очков и финишировала на первом месте.

Главный преследователь "Габала-2" также выиграл свой матч, одолев "Карабах-2" со счетом 2:1, однако 58 очков не хватило для чемпионства.

Третье место занял "Нефтчи-2", который в последнем туре сыграл вничью с "Зиря-2" - 1:1.

В другом матче дня "Туран Товуз-2" обыграл "Сумгайыт-2" со счетом 4:2.

Итоговая таблица чемпионата выглядит следующим образом: "Сабах-2" - 59 очков, "Габала-2" - 58, "Нефтчи-2" - 53, "Зиря-2" - 50, "Карабах-2" - 44, "Туран Товуз-2" - 34, "Сумгайыт-2" - 34, "Кяпаз-2" - 20, "Араз-Нахчыван-2" - 18, "Шамахы-2" - 17.

Отметим, что нынешний сезон стал историческим для "Сабаха". Ранее клуб выиграл Премьер-лигу Азербайджана по футболу, а баскетбольный "Сабах" стал чемпионом Азербайджанской баскетбольной лиги.