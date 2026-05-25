25 Мая 2026
RU

Торал Байрамов перешел в "Бурсаспор"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Мая 2026 17:32
16
Торал Байрамов перешел в "Бурсаспор"

Защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов перешел из "Карабаха" в турецкий "Бурсаспор".

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба агдамского клуба.

В заявлении отмечается, что важную роль в переходе сыграли серьезный интерес со стороны одного из самых известных клубов Турции, а также желание самого футболиста начать легионерскую карьеру и продолжить выступления за пределами Азербайджана.

"Карабах" положительно ответил на предложение "Бурсаспора" по трансферу 25-летнего игрока. После успешного завершения переговоров между клубами стороны достигли окончательного соглашения.

Торал Байрамов выступал за основную команду "Карабаха" с 2020 года. За это время он провел 254 матча и забил 37 голов.

Вместе с агдамским клубом футболист пять раз становился чемпионом Азербайджана и дважды выигрывал Кубок страны.

В составе сборной Азербайджана Байрамов провел 40 матчей и отметился пятью голами.

Отметим, что "Бурсаспор" завершил сезон в II Лиге Турции на первом месте и завоевал путевку в I Лигу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мини-футбольная сборная Азербайджана ожидает повышенную мотивацию соперников
15:29
Азербайджанский футбол

Мини-футбольная сборная Азербайджана ожидает повышенную мотивацию соперников - ФОТО

Команда Эльшада Гулиева отправляется на чемпионат Европы в статусе лидера мирового рейтинга

Гюлянбар Гасымова покинула пост главного тренера сборной Азербайджана U15
15:19
Национальная сборная

Гюлянбар Гасымова покинула пост главного тренера сборной Азербайджана U15

Специалист продолжит работу в структуре женских сборных

"Араз-Нахчыван" расстался с Афраном Исмаиловым
12:55
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" расстался с Афраном Исмаиловым

Специалист сам попросил руководство клуба об уходе

ПФЛ Азербайджана принята во Всемирную ассоциацию лиг
12:09
Азербайджанский футбол

ПФЛ Азербайджана принята во Всемирную ассоциацию лиг - ВИДЕО

Азербайджанская лига вошла в организацию, объединяющую ведущие чемпионаты мира

Нариман Ахундзаде понаблюдал со скамейки за победой "Коламбус Крю"
10:41
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде понаблюдал со скамейки за победой "Коламбус Крю"

Клуб азербайджанского форварда поднялся на десятое место в Восточной конференции MLS

Фелипе Сантос покидает "Араз-Нахчыван"
06:20
Азербайджанский футбол

Фелипе Сантос покидает "Араз-Нахчыван"

Матч против "Зиря" стал для него последним в составе нахчыванского клуба

Самое читаемое

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

"Карабах" завершил сезон победой
22 Мая 21:24
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" завершил сезон победой - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Дубль Шейдаева помог агдамцам выиграть результативный матч

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову
23 Мая 11:49
Азербайджанский футбол

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

Ондер Озен высказался о аозможном назначении тренера "Карабаха"