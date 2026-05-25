Махир Эмрели: "Не хочу слышать, что у меня не получилось и я вернулся"

Нападающий сборной Азербайджана и немецкого "Кайзерслаутерна" Махир Эмрели заявил, что пока не рассматривает возвращение в азербайджанский футбол.

Как сообщает İdman.Biz, 28-летний форвард подвел итоги сезона и признался, что пережил один из самых сложных периодов в карьере.

"У меня нет мыслей о возвращении в Азербайджан, и предложений тоже нет. Вернуться, уже доказав себя, - это другое. Сейчас же я не хочу слышать, чтобы говорили: у Махира не получилось, и он вернулся", -цитирует слова Эмрели Report.

Футболист отметил, что минувший сезон во Второй Бундеслиге сложился для него крайне непросто.

"Когда начинался сезон, мне нужно было адаптироваться к команде. Потом была пауза на матчи сборных. После возвращения из национальной команды что-то произошло с главным тренером, и я перестал играть. Затем добавились проблемы в личной жизни, и сезон получился очень тяжелым", - рассказал нападающий.

Эмрели признался, что тяжело пережил смерть двоюродного брата.

"Потеря брата очень сильно меня задела. К такому невозможно быть готовым. В психологическом плане мне было трудно сосредоточиться на футболе и своей работе. Раньше мне было легко находить мотивацию, но в тот период все давалось очень тяжело. Затем добавилась травма, и ситуация стала еще сложнее", - подчеркнул форвард.

Игрок также выразил недовольство отношением главного тренера Торстена Либеркнехта.

"В некоторых вопросах он был нерешителен. Мы говорили об одном, а на деле я видел совсем другое. Честно говоря, я сам не понимаю, почему все произошло именно так. У меня никогда не было проблем ни с партнерами по команде, ни с руководством клуба", - отметил Эмрели.

По словам нападающего, его удивило решение клуба не отпускать его в расположение сборной Азербайджана в марте.

"Меня не отпустили в сборную и оставили в клубе. Хотя в национальной команде я мог бы получить игровое время. Но потом все получилось иначе. Я не считаю такое поведение достойным тренера", - заявил он.

Эмрели подтвердил, что его будущее может решиться уже этим летом.

"Сейчас я нахожусь в лучшем возрасте для футболиста и мне необходимо играть. Агенты работают, идут переговоры с некоторыми клубами. Следующее решение станет одним из самых важных в моей карьере. Оно либо поможет мне двигаться вперед, либо оставит на месте", - сказал форвард.

При этом футболист отметил, что слухи о возвращении в польскую "Легию" пока не имеют под собой конкретики.

"Со стороны клуба предложений не было. Но болельщики постоянно пишут мне, поддерживают. В Варшаве у меня остались очень хорошие воспоминания", - добавил Эмрели.

Форвард также поделился ожиданиями от предстоящего сбора сборной Азербайджана.

"Это будет один из самых важных сборов перед Лигой наций. Сейчас важно не только добиваться результата, но и строить систему. После этого каждый футболист должен регулярно играть в клубе, чтобы мы увидели пользу от этого в матчах Лиги наций", - подчеркнул Эмрели.