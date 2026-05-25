Рефери ФИФА обслужит стыковой матч за выход в Премьер-лигу Азербайджана

Стали известны судейские назначения на стыковой матч за право выступать в Премьер-лиге Азербайджана футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встречу между "Габалой" и "Мингячевиром" обслужит арбитр ФИФА Турал Гурбанов.

Помогать ему будут Джамиль Гулиев и Асыман Азизли. Обязанности четвертого арбитра исполнит Ингилаб Мамедов.

За систему VAR будет отвечать Раван Гамзазаде, а ассистентом VAR назначен Теймур Теймуров.

Инспектором матча станет Рагим Гасанов, представителем AФФА- Эльчин Мехтиев.

Напомним, стыковой матч "Габала" - "Мингячевир" состоится 28 мая на SOCAR Polymer Arena.

Начало встречи запланировано на 18:30.