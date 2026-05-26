26 Мая 2026 02:04
33
Чемпион Азербайджана сохранит основного вратаря перед Лигой чемпионов

Бакинский "Сабах" договорился о продлении контракта с основным голкипером команды Стасом Покатиловым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AmanVIBE, стороны согласовали новое соглашение после исторического сезона для клуба.

Действующий контракт вратаря истекал 30 июня, однако руководство чемпионов Азербайджана решило сохранить одного из ключевых игроков состава.

В завершившемся сезоне Покатилов провел 35 матчей во всех турнирах и помог "Сабаху" оформить золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Азербайджана.

Сообщается, что в ближайшее время команда начнет подготовку к выступлению в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, "Сабах" впервые в своей истории сыграет в главном еврокубковом турнире.

