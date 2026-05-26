"Шахдаг Гусар" расстался с Эльнуром Абдуллаевым и его штабом

Футбольный клуб "Шахдаг Гусар" объявил об уходе главного тренера Эльнура Абдуллаева и его помощников.
Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба клуба.
Контракты не были продлены с самим Абдуллаевым, а также с его ассистентами Бабеком Аллахвердиевым и Алимирзой Дашзарини.
Тренерский штаб покинул команду после завершения сезона в Первой Лиге Азербайджана.
Напомним, что "Шахдаг Гусар" завершил чемпионат на пятом месте, набрав 43 очка.
На данный момент клуб пока не объявил имя нового главного тренера.