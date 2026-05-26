Когда Торaл Байрамов присоединится к "Бурсаспору"? - раскрыты сроки

26 Мая 2026 14:52
Защитник сборной Азербайджана Торaл Байрамов, перешедший из "Карабаха" в "Бурсаспор", в ближайшее время подпишет официальный контракт с новым клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, 25-летний левый защитник в ближайшие дни отправится в Бурсу.

При этом к тренировкам в составе новой команды футболист присоединится позже.

28 мая Байрамов прибудет в расположение сборной Азербайджана, после чего вместе с национальной командой отправится на сбор в Австрию.

Ожидается, что к тренировкам "Бурсаспора" футболист приступит только после завершения австрийского этапа подготовки - после 10 июня.

Напомним, в сезоне-2026/2027 "Бурсаспор" будет выступать в Первой лиге Турции.

İdman.Biz
