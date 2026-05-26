Тренер-чемпион покинул "Шафа" после выхода в Премьер-лигу

26 Мая 2026 18:02
Главный тренер "Шафа" Эльгиз Керемли подтвердил информацию о своем уходе из клуба.

Специалист заявил, что стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

"Информация соответствует действительности. Я покинул "Шафа". Руководство клуба не захотело продолжать сотрудничество, и мы расстались по взаимному согласию", - сказал Керемли.

Тренер отметил, что первоначально его контракт планировалось продлить.

"Продление моего контракта было предусмотрено. Так и произошло. Мы продлили соглашение еще на год, после чего по взаимному согласию расстались. Почему не оставили тренера, который вывел команду в Премьер-лигу? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Я не могу на него ответить. Просто они не захотели продолжать работу, а я отнесся к этому с уважением. В футболе такое бывает", - цитирует специалиста sport24.az.

Керемли также подчеркнул, что пока не ведет переговоров с другими клубами.

"Наверное, они еще не знают о моем уходе. Если поступят предложения, готов работать", - добавил тренер.

Напомним, что под руководством Эльгиза Керемли "Шафа" стал чемпионом Первой Лиги и напрямую вышел в Мисли Премьер-лигу.

