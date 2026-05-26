26 Мая 2026
RU

Получивший ножевое ранение игрок "Кяпаза" ищет новый клуб

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2026 19:36
26
Получивший ножевое ранение игрок "Кяпаза" ищет новый клуб

Полузащитник "Кяпаза" Вейсал Рзаев, который ранее получил ножевое ранение, готовится к уходу из гянджинского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, футболист признался, что в последнее время не контактировал с представителями "Кяпаза" и уже рассматривает варианты продолжения карьеры в другой команде.

"Ранее мне говорили, что я смогу вернуться к тренировкам в апреле. Затем некоторое время назад клуб отправил меня к врачу. Там мне сообщили, что тренироваться нельзя до июня. Честно говоря, я этого не понял. В последнее время "Кяпаз" мной не интересовался. Срок моего контракта уже истек. Я поговорил с менеджером, если будет подходящее предложение, сменю клуб", - цитирует слова Рзаева Report.

Отметим, что "Кяпаз" объявил о переходе Вейсаля Рзаева в январе этого года. Уже 3 февраля футболист получил ножевое ранение во время конфликта в Гяндже и был госпитализирован.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" продлил контракт с Покатиловым
19:20
Азербайджанский футбол

"Сабах" продлил контракт с Покатиловым - ВИДЕО

Казахстанский вратарь останется в "Сабахе" еще на один сезон

Махир Эмрели мог оказаться в Англии, но передумал
18:58
Азербайджанский футбол

Махир Эмрели мог оказаться в Англии, но передумал - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана объяснил, что его смутила кандидатура нового тренера
Тренер-чемпион покинул "Шафа" после выхода в Премьер-лигу
18:02
Азербайджанский футбол

Тренер-чемпион покинул "Шафа" после выхода в Премьер-лигу

Эльгиз Керемли покинул клуб после решения руководства

Хавбек "Шахдаг Гусара" прокомментировал неожиданную отставку штаба - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:47
Азербайджанский футбол

Хавбек "Шахдаг Гусара" прокомментировал неожиданную отставку штаба - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Рахид Амиргулиевудивлен увольнением тренеров "Шахдаг Гусар"

Юношеские команды "Карабаха" сыграют на турнирах в Европе
17:35
Азербайджанский футбол

Юношеские команды "Карабаха" сыграют на турнирах в Европе

Три возрастные группы академии сыграют в Италии, Болгарии и Польше

"Шамахы" расстался с пятью футболистами
17:05
Азербайджанский футбол

"Шамахы" расстался с пятью футболистами

Игроки вернулись в свои клубы после завершения аренды

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта