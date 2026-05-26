Получивший ножевое ранение игрок "Кяпаза" ищет новый клуб

Полузащитник "Кяпаза" Вейсал Рзаев, который ранее получил ножевое ранение, готовится к уходу из гянджинского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, футболист признался, что в последнее время не контактировал с представителями "Кяпаза" и уже рассматривает варианты продолжения карьеры в другой команде.

"Ранее мне говорили, что я смогу вернуться к тренировкам в апреле. Затем некоторое время назад клуб отправил меня к врачу. Там мне сообщили, что тренироваться нельзя до июня. Честно говоря, я этого не понял. В последнее время "Кяпаз" мной не интересовался. Срок моего контракта уже истек. Я поговорил с менеджером, если будет подходящее предложение, сменю клуб", - цитирует слова Рзаева Report.

Отметим, что "Кяпаз" объявил о переходе Вейсаля Рзаева в январе этого года. Уже 3 февраля футболист получил ножевое ранение во время конфликта в Гяндже и был госпитализирован.