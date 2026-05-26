"Сабах" продлил контракт с Покатиловым - ВИДЕО

Бакинский футбольный клуб "Сабах" подписал новый контракт с голкипером сборной Казахстана Стасом Покатиловым.

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с 33-летним вратарем рассчитано на один год.

Покатилов выступает за бакинский клуб с января 2025 года. За это время казахстанский голкипер провел 61 матч в составе "Сабаха", выиграл чемпионат Азербайджана, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

В минувшем сезоне Покатилов был одним из ключевых игроков команды, которая впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата Азербайджана.