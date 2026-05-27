Экс-вратарь сборной Литвы оценил чемпионство "Сабаха" и Покатилова

Бывший вратарь сборной Литвы и обладатель Кубка Казахстана Павел Леус высказался о чемпионстве "Сабаха" и игре казахстанского голкипера Стаса Покатилова в азербайджанском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports.kz, Леус отметил большое влияние тренерского штаба и самого Покатилова на исторический успех бакинской команды.

"Я лично не знаком со Стасом Покатиловым, но он стал чемпионом в команде, которую тренирует мой соотечественник. Там, кстати, и тренер вратарей из Литвы. В чемпионстве "Сабаха" есть большое влияние тренерского штаба. Он очень опытен. Роль Покатилова тоже очень большая", - заявил Леус.

Специалист также сравнил Покатилова с голкипером "Кайрата" и сборной Казахстана Темирланом Анарбековым.

"Один уже сложившийся вратарь с определенным уровнем, а другой очень сильно "выстрелил" и, если не будет останавливаться, имеет огромный потенциал, чтобы дорасти до самого топа", - подчеркнул бывший голкипер.